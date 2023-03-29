В ЛНР обвинили ВСУ в использовании фермерской техники для перевозки боеприпасов

Офицер ЛНР Марочко заявил, что ВСУ используют фермерскую технику для перевозки боеприпасов

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в использовании фермерской техники для перевозки боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждает Марочко, украинские военные под видом весенне-полевых работ используют зерновозы для перевозки боеприпасов на купянском направлении.

«Фермерские хозяйства в принудительном порядке заставили выделять свой транспорт, и теперь они вынуждены чередовать ходки автомобилей с семенным материалом, удобрениями и боекомплектом», — заявил офицер ЛНР.

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные заминировали берег реки Оскол в Харьковской области южнее Купянска. В этот район, по его словам, прибывают дополнительные украинские инженерные подразделения.