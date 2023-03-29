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08:29, 29 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о минировании военными ВСУ берега реки Оскол южнее Купянска

Подполковник ЛНР Марочко заявил, что ВСУ минируют берег реки Оскол южнее Купянска

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины минируют берег реки Оскол в Харьковской области южнее Купянска. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в этот район прибывают дополнительные украинские инженерные подразделения, военные устанавливают минные заграждения и оборудуют укрепленные районы.

«Работы ведутся в дневное время суток, под прикрытием подразделений ПВО», — добавил Марочко со ссылкой на собственные источники.

Подполковник в отставке также отметил, что саперные работы вдоль берега Оскола наблюдались и ранее, однако велись неактивно в силу малой численности личного состава подразделений ВСУ.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ минируют дороги и строят фортификационные сооружения на купянском направлении. По его словам, военные ведут инженерные работы, подвергая опасности мирных жителей.

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Марина Совина
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