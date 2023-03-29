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13:05, 29 марта 2023Путешествия

Между Владивостоком и Пекином спустя три года возобновились регулярные авиарейсы

«Аврора» запустила регулярные полеты из Владивостока в Пекин спустя три года

Фото: Daniel Leclair / Reuters

Спустя три года между Владивостоком и Пекином возобновились регулярные авиарейсы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта приморской столицы.

Регулярные полеты из Владивостока в Пекин запустил российский авиаперевозчик «Аврора». Первый рейс HZ-5768 в столицу Китая вылетел в 00:03 29 марта по местному времени (17:03 по Москве 28 марта).

Ранее в марте стало известно, что авиакомпания «Аврора» после трехлетнего перерыва возобновит рейсы в Пекин из двух городов России — Владивостока и Хабаровска. Перевозчик будет летать из Владивостока в столицу КНР три раза в неделю.

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Фариза Бацазова
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