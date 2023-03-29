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15:39, 29 марта 2023Ценности

Глюкоза раскрыла свой вес в посте о режиме питания

Глюкоза рассказала о питании маленькими порциями и заявила, что весит 49 килограммов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, рассказала о режиме питания и раскрыла свой вес. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

36-летняя певица заявила, что предпочитает маленькие порции и выбирает питательную и здоровую еду. «У меня всегда с собой еда, лоточки: правильные крупы, салаты, субпродукты — печень, сердечки и так далее», — отметила она. Кроме того, звезда старается использовать заменители сахара и не держит дома лактозу и глютен, поскольку на последние у ее дочери аллергия.

В то же время исполнительница подчеркнула, что периодически позволяет себе вредную пищу. Например, во время походов в рестораны или перед концертами в райдере Глюкозы есть колбаса. «Итак, мой секрет питания прост: все хорошо в меру, а жестко от чего-то отказываться нужно только в том случае, если вам сказал об этом доктор. Найдите свою золотую середину и не забывайте про физические нагрузки», — призвала звезда, указав, что сейчас ее вес составляет 49 килограммов.

При этом, по словам артистки, она придерживалась диеты один раз в жизни — после первой беременности. Так, чтобы сбросить десять килограммов, знаменитость три месяца готовила пищу на пару и пять дней в неделю занималась спортом.

В январе Глюкоза показала подписчикам естественную внешность. 36-летняя певица опубликовала видео из кабинета косметолога, к которому она отправилась делать различные процедуры по уходу за кожей.

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Карина Черных
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