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18:45, 29 марта 2023Интернет и СМИ

Боня пожаловалась на рост цен на бензин в Европе

Телеведущая Виктория Боня пожаловалась на рост цен на бензин в Европе

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась на рост цен на бензин в Европе. Соответствующий пост был опубликован в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Цены на бензин подросли… Раньше заправляла полный Rolls-Royce на 120 евро, а сейчас — на 150 евро», — написала Боня. Она отметила, что поездка из Монако в Барселону и обратно на машине обходится ей минимум в 600 евро. По словам ведущей, дешевле было бы воспользоваться самолетом.

Боня также указала, что во Франции сейчас происходят беспорядки, и рейсы по Европе отменяют. «Поэтому я взяла билет на турецкие авиалинии и вылетела в Москву», — заключила она.

Боня в 2013 году переехала в Монако с тогдашним возлюбленным Алексом Смерфитом и дочкой. В интервью Hello! она рассказывала, что проживает в одном доме с матерью Смерфита.

В марте 2022 года Боня высказалась о возможной эмиграции из Монако после получения ею американской визы. Она заявила, что не намерена переезжать из этого государства, и назвала Монако безопасным местом.

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Маргарита Щигарева
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