Боня высказалась об эмиграции

Российская телеведущая Виктория Боня заявила, что не намерена эмигрировать из Монако

Известная российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня высказалась о возможной эмиграции из Монако после получения американской визы. В разговоре с Teleprogramma звезда заявила, что не намерена переезжать из этого государства.

«Я не собираюсь эмигрировать. Мне все в Монако нравится», — подчеркнула Боня. Ведущая также назвала Монако безопасным местом.

Она объяснила получение визы другого государства желанием спокойно передвигаться по миру. «Когда у тебя нет американской визы, то ты даже транзитом через Америку не можешь лететь. А я человек, который посещает разные страны», — отметила знаменитость.

Телеведущая рассказала о получении американской визы 24 марта в своем Telegram-канале. «Я действительно ездила в Черногорию поставить американскую визу. Вчера я буквально пришла в посольство, сегодня получила паспорт», — поделилась она.

Ранее Боня назвала бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2», которая обеспечила проекту большой успех. Она выразила уверенность в том, что такой героиней программы была телеведущая Алена Водонаева.

Боня переехала в Монако с тогдашним возлюбленным Алексом Смерфитом и дочкой в 2013 году. В интервью Hello! она рассказывала, что проживает в одном доме с матерью Смерфита.