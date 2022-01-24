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Боня назвала обеспечившую большой успех «Дому-2» участницу

Телеведущая Виктория Боня: если бы не Алена Водонаева, «Дом-2» бы так далеко не зашел

Фото: Детали / YouTube

Блогерша и телеведущая Виктория Боня назвала бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2», которая обеспечила проекту большой успех. По ее мнению, такой героиней программы была телеведущая Алена Водонаева. В интервью YouTube-каналу «Детали» Боня заявила, что широкий интерес аудитории к «Дому-2» объяснялся тем, что Водонаева вызывала у зрителей противоречивые эмоции.

В ходе интервью Боня отметила, что ее коллега по «Дому-2» в реалити-шоу играла роль «раздражителя». При этом, как сочла телеведущая, проект стал популярным именно за счет Водонаевой. Благодаря ей, по словам Бони, «Дом-2» не прекратил существование после первого сезона, как изначально планировали его создатели. «Мне так кажется, что если бы не Алена Водонаева, этот проект бы так далеко на зашел. (...) Алена Водонаева сделала этот проект. Благодаря ей и эмоциям, которые она вызывала у людей, в принципе был такой интерес [к "Дому-2"]», — заявила телеведущая.

Телеведущая также сравнила Водонаеву с другой участницей первого сезона «Дома-2», певицей Ольгой Бузовой. «Ольга [Бузова] была такая куколка, добрая, всегда позитивная, юная. А Аленка [Водонаева] такая стервозная пришла, и мужчины зависали у экранов, глядя на нее», — высказалась Боня.

Ранее Боня прокомментировала конфликт с журналисткой и бывшей ведущей «Дома-2» Ксенией Собчак. Блогерша выразила уверенность в том, что коллега начала негативно относиться к ней после успеха Бони в Европе. Она также заявила, что готова прийти на интервью к Собчак и обсудить разногласия между ними.

Маргарита Щигарева
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