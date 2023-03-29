В Ленобласти мать морила голодом двухлетнюю дочь

В Тихвине Ленинградской области мать морила голодом свою двухлетнюю дочь

В Тихвине Ленинградской области местная жительница морила голодом свою двухлетнюю дочь. Об этом сообщает 78.ru.

Истощенная девочка попала в больницу в 2022 году. Врачи поставили ей диагноз: белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени с развитием кахексии тяжелой степени из-за недоедания. Семья при этом неполная, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

В отношении 22-летней матери ребенка возбудили уголовное дело. По данным издания, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее в марте стало известно, что в Башкирии будут судить жительницу Аургазинского района, которая морила голодом и оставляла без лекарств свою 14-летнюю дочь-инвалида.