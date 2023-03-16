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11:02, 16 марта 2023Россия

Россиянка морила голодом и оставляла без лекарств 14-летнюю дочь-инвалида

В Башкирии осудят женщину, морившую голодом 14-летнюю дочь-инвалида

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Башкирии будут судить жительницу Аургазинского района, которая морила голодом и оставляла без лекарств свою 14-летнюю дочь-инвалида. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, с августа по сентябрь 2022 года россиянка не занималась воспитанием и обучением ребенка, а также содержала его в условиях антисанитарии. Кроме того, девочка не получала жизненно важные лекарства и была лишена регулярного питания.

В прокуратуре подчеркнули, что женщина уже неоднократно привлекалась к ответственности по административной статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Однако профилактические меры на нее не действовали, и россиянка продолжала вести прежний образ жизни.

В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Обвиняемая признала свою вину, а ее дочь передали отцу. Все собранные прокуратурой материалы направлены в суд.

О похожей истории стало известно в феврале. В Рязанской области жительница одного из сел Пронского района морила голодом своего восьмилетнего сына и оставляла его ночевать в подъезде. Проблемную семью выявили в ходе профилактического рейда, в период проведения которого россиянка оставила ребенка с соседями, а сама в течение недели употребляла спиртные напитки.

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Константин Лысяков
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