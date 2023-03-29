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00:42, 30 марта 2023Мир

Госдеп прокомментировал российскую статью о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Госдеп счел статью посольства РФ о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО опасной риторикой

Фото: Johanna Geron / Reuters

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател прокомментировал публикацию российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева, заявившего о превращении Швеции в «легитимную цель» для ответных мер со стороны Москвы в случае присоединения страны к НАТО. Его слова передает РИА Новости.

«Вы стали свидетелями опасной риторики со стороны России», — отметил Пател, подчеркнув, что Вашингтон уверен в готовности Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс.

Ранее Татаринцев опубликовал статью, в которой отметил, что после окончательного вступления Швеции в состав альянса НАТО граница западного блока с Россией увеличится в два раза. «Если кому-то до сих пор кажется, что это каким-то образом улучшит защищенность Европы — будьте уверены, новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера», — написал он.

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Варвара Кузьмина
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