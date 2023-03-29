Арендатор обманул Ирину Хакамаду на сотни тысяч рублей

Арендатор квартиры Ирины Хакамады обманул ее на 300 тысяч рублей

Арендатор квартиры публициста и политического деятеля Ирины Хакамады обманул ее на сотни тысяч рублей. Мужчина не оплачивал коммунальные услуги год, а после исчез, сообщает Telegram-канал Mash.

Хакамада сдавала квартиру на севере Москвы за 60 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные платежи. Арендатор вовремя оплачивал аренду жилья, но игнорировал оплату за услуги ЖКХ. Сумма накопленного за год долга составила 90 тысяч рублей. Узнавшая об этом собственница жилья попыталась заставить мужчину заплатить, однако тот сбежал.

Хакамада обратилась в суд и потребовала взыскать с жильца 300 тысяч рублей. Из них 120 тысяч рублей — плата за аренду и 88 тысяч — проценты за неоплату услуг ЖКХ.

Ранее на Ирину Хакамаду подали в суд. На нее поступил иск с запросом на установление отцовства от 20-летней Дарьи Забедновой. Девушка является дочерью архитектора Марии Забедновой, занимавшейся проектировкой пентхауса Хакамады, в котором политик проживала с мужем Владимиром Сиротинским. Забеднова считает, что ныне покойный супруг Ирины может оказаться отцом ее дочери.