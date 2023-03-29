69-я параллель
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11:45, 29 марта 202369-я параллель

Редкое оптическое явление увидели в небе над российским городом

Жители Норильска увидели двойное гало в небе над городом

Фото: Михаил Подоляк / страница «Типичный Норильск» во «ВКонтакте»

Жители Норильска наблюдали двойное гало в небе над городом. Кадры редкого оптического явления в слоях атмосферы опубликовало сообщество «Типичный Норильск» во «ВКонтакте».

На снимках видно солнце за тонким слоем облаков, окруженное двойной аурой света.

Появление гало-эффекта схоже с возникновением радуги и заключается в прохождении света через содержащиеся в атмосфере водяные частицы. Летом свет отражается в водяных парах воздуха, а в зимнее время — в кристаллах льда. Для образования гало зимой необходимы низкая температура и высокая влажность.

В начале марта гало наблюдали жители Анапы. На опубликованном снимке видно гало над городской застройкой. Его особенностью стало то, что кольцо света образовалось ночью, а «источником» света стала луна. В Сибирском госуниверситете геосистем и технологий пояснили, что на возникновение лунного гало зависит от яркости спутника Земли.

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Алан Босиков
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