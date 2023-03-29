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15:31, 29 марта 2023Среда обитания

Названы самые популярные профессии среди ипотечников

ВТБ: чаще всего ипотеку берут работники торговли

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Чаще всего ипотечные кредиты в России оформляют работники торговли — на заемщиков из сектора экономики приходится 16 процентов от общего числа договоров. Самые популярные профессии среди ипотечников назвал банк ВТБ, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте оказались представители сферы услуг, доля которых составила 13 процентов. Тройку лидеров замкнули работники промышленности и машиностроения с долей в девять процентов. «Сферы торговли и услуг – наиболее активно развивающиеся сегменты российской экономики, поэтому вполне закономерно, что их представители чаще других обращаются за жилищными кредитами», — заявил заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Четвертое место в рейтинге разделили заемщики из транспортной отрасли, строительного сектора, служащие органов власти и управления — на них пришлось по семь процентов. Пятое место досталось медицинским работникам (шесть процентов). В первую десятку также вошли сферы образования, финансов и страхования, информационных технологий, топливная промышленность, а также социальная сфера.

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При этом доля заемщиков, занимающих должность руководителя компании, составляет 20 процентов, на специалистов разного уровня приходится 70 процентов, а на собственников бизнеса — два процента. Оставшаяся часть клиентов банка — индивидуальные предприниматели и другие категории ипотечников.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о тревожной тенденции снижения темпов выдачи ипотеки. По его словам, в 2023 году показатели будут сопоставимы с прошлогодними, однако достичь этой цели будет непросто.

Александра Качан
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