Япония высказалась о политике России и США по ДСНВ

Япония предупредила, что внимательно следит за дальнейшими шагами России и США по ДСНВ

Токио продолжит внимательно следить за дальнейшими шагами России и США вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), предупредил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Об этом пишет ТАСС.

Японское правительство следит за действиями обеих стран, высказался он. Политик напомнил, что ДСНВ является важным соглашением, которое обеспечивает стратегическую стабильность и наглядно демонстрирует прогресс ядерных потенциалов России и США.

Ранее Пентагон заявил, что США запросили у Москвы регулярный обмен информацией по ДСНВ, но получили отказ. В ответ Вашингтон сам не будет делиться сведениями с РФ. 1 марта президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ.