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21:57, 28 марта 2023Мир

Пентагон отказался обменяться данными по ДСНВ с Россией

Пентагон: США запросили у России обмен данными по ДСНВ, но получили отказ

Фото: Reuters

США запросили у Москвы регулярный обмен информацией в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но получили отказ, заявил помощник главы Пентагона Джон Пламб. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в ответ Вашингтон сам не будет делиться сведениями. Он уточнил, что в понедельник, 27 марта, американская сторона имела контакты с российскими коллегами. Специалисты из США напомнили о приближающемся конце месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными в рамках соглашения.

«Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию», — подчеркнул Пламб.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии контактов США и России по ДСНВ.

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Марина Совина
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