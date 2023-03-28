Лавров заявил об отсутствии контактов США и России по ДСНВ

Глава МИД РФ Лавров заявил, что между Россией и США нет диалога по ДСНВ

Между Россией и США нет диалога по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Никаких контактов по Договору о стратегических наступательных вооружениях с американцами не ведется», — подчеркнул глава МИД.

1 марта президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Закон официально вступил в силу после опубликования. Президент может принять решение о возможном возобновлении участия России в договоре.

26 марта Путин объявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он подчеркнул, что это решение не противоречит условиям Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.