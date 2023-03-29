Турист решил поплавать под водой и умер во время отдыха с семьей на Карибах

Британец отправился на отдых с семьей на Сент-Китс и умер во время сноркелинга

Британский турист отправился с семьей на отдых на Карибское море и умер во время сноркелинга. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что мужчина прибыл на остров Сент-Китс с дочерью и женой на борту круизного лайнера P&O Britannia в составе большой туристической группы. Он решил вместе с остальными поплавать под водой с маской, однако неожиданно погиб. В настоящее время неизвестно, утонул он или умер от естественных причин.

Проводится расследование. Назначено вскрытие для установления точных причин смерти путешественника.

Ранее российский турист умер во время отдыха в спортивно-туристическом комплексе Южно-Сахалинска «Горный воздух» на глазах жены. Россиянину стало плохо при подъеме в кресле канатной дороги «Юг», после чего он потерял сознание.