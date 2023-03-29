Женщина помогла раскрыть дело о похищении ребенка

The Sun: блогер помогла найти убийцу похищенного 27 лет назад ребенка

Американка помогла раскрыть дело о похищении ребенка, произошедшем 27 лет назад. Об этом сообщает The Sun.

В октябре 1989 года 11-летний Джейкоб Уэттерлинг, его лучший друг и младший брат отправились на велосипедах в магазин видеоигр, находившийся всего в полутора километрах от городка Сент-Джозеф, штат Миннесота, где жили мальчики. На обратном пути Джейкоба на глазах у спутников похитил незнакомец в маске. Хотя полиция прибыла на место происшествия всего через шесть минут, злоумышленника не нашли. Обнаружить ребенка не удалось и его родителям, хотя они много лет не сдавались и продолжали поиски.

56-летняя Джой Бейкер, маркетолог и блогер из Миннесоты, хорошо помнила трагедию, потому что жила не так далеко от Уэттерлингов. Выезжая из Сент-Джозефа в октябре 2010 года, она задумалась о том, что же случилось с Джейкобом. Тем же вечером женщина написала в своем блоге заметку «Где ты, Джейкоб?».

Правда в том, что я по-прежнему надеюсь на счастливый финал этой истории, хоть это и может показаться невероятным. Может, если я буду усердно молиться, усердно искать и много размышлять об этом… может, появится хотя бы шанс… Джой Бейкер блогер-детектив

Следующие шесть лет она провела в поисках любой информации о Джейкобе. Она изучила все полицейские файлы, проверила все зацепки и все улики, которые касались исчезновения мальчика. Бейкер также много общалась с другими блогерами и детективами-любителями.

Прорыв в расследовании произошел, когда Бейкер через интернет познакомилась с Джаредом Ширлом. В детстве его тоже пытались украсть, причем нападение произошло всего в 16 километрах от места, где пропал Уэттерлинг. Однако Джареду удалось сбежать, и с тех пор он пытался выяснить, кем же был похитивший его мужчина.

Джаред многие годы изучал архивы старых газет в поисках ответов. В конце концов он наткнулся на заметку о человеке в маске, который в 1986-1987 годах нападал на мальчиков в городе Пейнсвилл недалеко от Сент-Джозефа, где жил Джейкоб. Так Бейкер смогла выйти на других жертв похитителя, большинство из которых оказались не против поделиться своими историями.

Ширл и Бейкер составили карту с деталями каждого преступления, которую назвали «Пейнсвилльская зона нападений». После этого история быстро разошлась в социальных сетях, вскоре попав и на телевидение.

После открытий Бейкер и Ширла полиция снова взялась за дело, попросив Бейкер временно прекратить серию постов о похитителе Уэттерлинга. В октябре 2015 года полиция включила в список подозреваемых 59-летнего Дэниела Джеймса Хайнриха: анализ ДНК показал, что он мог быть причастен к нападению на Ширла.

В 2016 году Хайнрих признался в похищении, изнасиловании и убийстве Джейкоба Уэттерлинга, но сделал это лишь после сделки со следствием. Ему пообещали освобождение от уголовной ответственности за убийство и похищение, если он признается, где похоронен мальчик. Преследовать Хайнриха за изнасилование не представлялось возможным из-за истечения срока давности.

После признания судья выдал ордер на обыск в доме Хайнриха. Во время обыска у него нашли записи с детской порнографией. В итоге мужчину признали виновным в хранении детской порнографии и приговорили к тюремному заключению сроком 20 лет.

После показаний Хайнриха в 2016 году полиция почти сразу нашла останки Джейкоба Уэттерлинга. Их обнаружили в поле возле Пейнсвилла в 48 километрах от места похищения. Похититель рассказал, что надел на ребенка наручники, привез его к гравийному карьеру, изнасиловал, задушил и там же закопал тело. Через год он вернулся к могиле и перезахоронил останки в поле неподалеку, потому что заметил, что куртка мальчика оказалась на поверхности.

В 2023 году мать мальчика Патти Уэттерлинг в соавторстве с Джой Бейкер планируют выпустить книгу о расследовании и рассказать публике историю целиком.

Ранее сообщалось о педофиле из Великобритании, которого посадили в тюрьму за создание и хранение детской порнографии. Мужчина тайно устанавливал камеры в доме матерей с маленькими детьми и делал снимки и видео.