Женщина застрелила мужа во время трансляции в соцсети

Американку арестовали из-за онлайн-убийства мужа

Американка убила мужа, пока вела онлайн-трансляцию в соцсети. Как сообщает издание Daily Mirror, вскоре после этого женщину арестовали.

28-летнюю Кадежу Мишель Браун заподозрили в убийстве мужа после онлайн-трансляции, которую она устроила для своих друзей и родственников. На видео слышно, как супруги ругаются, после чего раздается выстрел. Следом в течение минуты звучат испуганные крики двоих женщин с призывами на помощь, слышен плач ребенка. Камера телефона Браун в это время повернута вверх, так что на записи виден лишь потолок квартиры.

По версии полиции, утром 25 марта 2023 года Кадежа Браун вышла в прямой эфир у себя дома, а затем бросила телефон и вступила в перепалку со своим мужем, 28-летним Джереми Роком Брауном. Ссора переросла в физическую конфронтацию. Когда мужчина попытался выйти из дома, Браун застрелила его. Пострадавший умер на месте от огнестрельного ранения еще до прибытия скорой помощи.

Полицейские нашли на месте просшествия пистолет, из которого был произведен выстрел, а также другие улики. В настоящий момент женщина арестована и находится под стражей. Согласно показаниям свидетелей, эпизоды домашнего насилия не были редкостью у четы Браунов.

Ранее сообщалось о мужчине из Великобритании, который вместе с сыном убил любовника своей жены. Преступники задушили мужчину на глазах у женщины до прибытия полиции.