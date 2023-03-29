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16:03, 29 марта 2023Бывший СССР

Президент Киргизии посетит Россию

ТАСС: президент Киргизии Жапаров посетит Россию в мае

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров, вероятнее всего, посетит Россию в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации главы республики.

Как ранее заявил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук на встрече с Жапаровым в Бишкеке, визит президента будет способствовать сближению двух стран.

Ранее Жапаров подтвердил намерение провести в Киргизии учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2023». Глава государства отметил, что придает важное значение сотрудничеству в рамках ОДКБ.

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Алевтина Запольская
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