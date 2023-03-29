Президент Киргизии посетит Россию

ТАСС: президент Киргизии Жапаров посетит Россию в мае

Президент Киргизии Садыр Жапаров, вероятнее всего, посетит Россию в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации главы республики.

Как ранее заявил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук на встрече с Жапаровым в Бишкеке, визит президента будет способствовать сближению двух стран.

Ранее Жапаров подтвердил намерение провести в Киргизии учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2023». Глава государства отметил, что придает важное значение сотрудничеству в рамках ОДКБ.