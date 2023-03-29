Экс-глава МИД Австрии перечислила последствия антироссийских санкций

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: страны не доверяют институтам из-за антироссийских санкций

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль перечислила последствия антироссийских санкций в эфире турецкого телеканала TRT World. Отрывок беседы опубликован в Twitter.

По мнению Кнайсль, многие страны, наблюдая за санкциями против России, предполагают, что это может произойти и с ними. «Я бы сказала, что потеряно доверие во многих институтах. И это основные потери. Потому что доверие нельзя купить. Это то, что нужно заслужить», — отметила она.

Как подчеркнула Кнайсль, главная цель ограничений против России не была достигнута. По ее словам, «даже в частной жизни» санкции «обычно направлены против кого-то, кто должен изменить свое поведение». «Россия поменяла свое поведение? Нет», — констатировала экс-глава МИД Австрии.

В декабре прошлого года Карин Кнайсль заявила, что страны Персидского залива и Китай ошеломлены и раздражены антироссийскими санкциями Запада и замораживанием активов России.