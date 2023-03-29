В Петербурге лицею присвоили имя погибшего в зоне СВО Героя России

В Санкт-Петербурге лицею № 369 присвоили имя Героя России Жихарева, погибшего в зоне СВО

В Красносельском районе Санкт-Петербурга лицею №369 присвоили имя Героя России Александра Жихарева, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, в торжественной церемонии приняли участие министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Александр Беглов. После для гостей провели экскурсию по лицею: показали новые классы и лаборатории.

Погибший Жихарев был выпускником лицея. В первый класс сюда хотят отдать и его сына.

Памятную доску на здании учебного заведения установили еще в декабре 2022 года.

Александр Жихарев получил смертельное ранение в боях под Харьковом.

В середине января сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому звание Героя России было присвоено посмертно участнику спецоперации Алмазу Сафину. Он служил в 237-м десантно-штурмовом полку. Под командованием Сафина в ходе боя удалось уничтожить один танк, две бронемашины и 50 украинских военных.