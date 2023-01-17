Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику спецоперации
Президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшине СафинуСюжетСпециальная военная операция на Украине
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому звание Героя России посмертно присваивается участнику спецоперации Алмазу Сафину. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно указу, старшине Сафину присвоено звание «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».
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До этого звание Героя России было присвоено главой государства первому замглавы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву посмертно.
В августе Путин присвоил звание Героя России командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову за участие в специальной военной операции на Украине.