Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Третьякевичу

Путин присвоил звание Героя России посмертно члену штаба «Молодой гвардии» Третьякевичу

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России члену штаба «Молодой гвардии» Виктору Третьякевичу за героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, звание Героя России присвоено Третьякевичу за активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия».

Ранее президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову за участие в специальной военной операции на Украине.

Кроме того, в конце июля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России наградил его орденом Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

