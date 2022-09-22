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Путин присвоил звание Героя России посмертно молодогвардейцу Третьякевичу

Путин присвоил звание Героя России посмертно члену штаба «Молодой гвардии» Третьякевичу
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Ilya Pitalev / Reuters

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России члену штаба «Молодой гвардии» Виктору Третьякевичу за героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, звание Героя России присвоено Третьякевичу за активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия».

Ранее президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову за участие в специальной военной операции на Украине.

Кроме того, в конце июля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России наградил его орденом Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

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Сергей Истомин
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