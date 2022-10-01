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Путин присвоил звание Героя России замглавы администрации Херсонской области

Путин присвоил звание Героя России замглавы администрации Херсонской области Катериничеву

Фото: МЧС России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России первому замглавы администрации Херсонской области Алексею Катериничеву посмертно. Соответсвующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Звание Героя России Катериничеву присвоено «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга». Указ об этом глава государства подписал в субботу, 1 октября.

Алексей Катериничев погиб 30 сентября. По данным следствия, это случилось, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины по приказу командиров и руководства Минобороны Украины обстреляли из ракетного вооружения объекты гражданской инфраструктуры в Херсоне.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за гибели Катериничева. Расследование ведется по статье о жестоком обращении с гражданским населением и о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

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Анастасия Шейкина
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