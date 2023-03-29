Глава МАГАТЭ прибыл на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент гендиректор агентства находится с рабочим визитом на станции. Отмечается, что его сопровождает руководство ЗАЭС и ответственный технический персонал. Планируется, что визит продлится не более одного дня.

Ранее Гросси заявил, что в ближайшие дни планирует посетить Россию. Он подчеркнул, что считает своим долгом активизировать переговоры для обеспечения безопасности на ЗАЭС. По его словам, последние несколько месяцев переговоры о создании зоны безопасности на станции шли не без прогресса.