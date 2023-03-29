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12:55, 29 марта 2023Мир

Глава МАГАТЭ прибыл на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

Фото: IAEA Press Service / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент гендиректор агентства находится с рабочим визитом на станции. Отмечается, что его сопровождает руководство ЗАЭС и ответственный технический персонал. Планируется, что визит продлится не более одного дня.

Ранее Гросси заявил, что в ближайшие дни планирует посетить Россию. Он подчеркнул, что считает своим долгом активизировать переговоры для обеспечения безопасности на ЗАЭС. По его словам, последние несколько месяцев переговоры о создании зоны безопасности на станции шли не без прогресса.

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Виктория Кондратьева
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