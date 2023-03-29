Гросси раскрыл подробности новой концепции защиты ЗАЭС

Гросси заявил, что новая концепция защиты ЗАЭС включает сужение зоны безопасности станции

МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Ее подробности раскрыл глава международного агентства Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

Гендиректор МАГАТЭ рассказал, что обсуждает различные стратегии защиты безопасности станции с Россией и Украиной. «Ранее мы предлагали создать защитную зону вокруг атомной станции. Работа в процессе. Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально», — уточнил он.

Гросси также отметил, что планируемые меры будут нацелены на защиту самой станции, а не территории вокруг нее. «Сейчас концепция развивается — мы концентрируемся больше на самой защите и на вещах, которые следует избежать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Гросси прибыл на ЗАЭС в Энергодаре. Он также заявил, что в ближайшие дни планирует посетить Россию. Глава агентства подчеркнул, что считает своим долгом активизировать переговоры для обеспечения безопасности на ЗАЭС.