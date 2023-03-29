Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию

Эрдоган: Путин может приехать в Турцию 27 апреля для загрузки топлива на АЭС «Аккую»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности визита российского лидера Владимира Путина в страну. Его слова приводит ТАСС.

Как утверждает Эрдоган, Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на атомную электростанцию (АЭС) «Аккую». Мероприятие состоится 27 апреля в Мерсине. В то же время турецкий лидер не исключил, что оба лидера примут участие в онлайн-формате.

Межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Аккую» было подписано в мае 2010 года. Ожидается, что первый реактор будет введен в эксплуатацию к 2023 году, а вся станция будет запущена к 2025 году.

Ранее ряд турецких СМИ сообщал о подготовке тайного визита Путина в Анкару, на котором предполагалось обсуждение широкого ряда вопросов двусторонней повестки и посещение зоны, пострадавшей от землетрясения. При этом в администрации Эрдогана не подтвердили информацию о вероятном визите Путина.