ВСУ обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе
Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли железнодорожное депо города Мелитополь, который находится на юге Запорожской области. Об этом журналистам сообщили экстренные службы, передает РИА Новости.
«По предварительной информации, в результате обстрела боевиками ВСУ зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя», — заявил представитель экстренных служб.
Он добавил, что в результате атаки имеются повреждения и отсутствуют пострадавшие. На месте разрушений работают городские службы.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян рассказал, что российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Огневое поражение было нанесено расчетом буксируемой пушки «Гиацинт-Б» Южного военного округа. Отмечается, что украинские военные понесли потери в количестве более десяти человек.