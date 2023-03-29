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06:38, 29 марта 2023Россия

ВСУ обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе

Экстренные службы Мелитополя сообщили об обстреле ВСУ железнодорожного депо города

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли железнодорожное депо города Мелитополь, который находится на юге Запорожской области. Об этом журналистам сообщили экстренные службы, передает РИА Новости.

«По предварительной информации, в результате обстрела боевиками ВСУ зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя», — заявил представитель экстренных служб.

Он добавил, что в результате атаки имеются повреждения и отсутствуют пострадавшие. На месте разрушений работают городские службы.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян рассказал, что российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Огневое поражение было нанесено расчетом буксируемой пушки «Гиацинт-Б» Южного военного округа. Отмечается, что украинские военные понесли потери в количестве более десяти человек.

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Марина Совина
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