Экстренные службы Мелитополя сообщили об обстреле ВСУ железнодорожного депо города

Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли железнодорожное депо города Мелитополь, который находится на юге Запорожской области. Об этом журналистам сообщили экстренные службы, передает РИА Новости.

«По предварительной информации, в результате обстрела боевиками ВСУ зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя», — заявил представитель экстренных служб.

Он добавил, что в результате атаки имеются повреждения и отсутствуют пострадавшие. На месте разрушений работают городские службы.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян рассказал, что российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Огневое поражение было нанесено расчетом буксируемой пушки «Гиацинт-Б» Южного военного округа. Отмечается, что украинские военные понесли потери в количестве более десяти человек.