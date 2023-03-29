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12:14, 29 марта 2023Экономика

В России пожаловались на слишком дешевое молоко

«Ведомости»: поставщики сырого молока предупредили о падении производства из-за низких цен

Фото: Vanessa Schulze / Unsplash

Резкое снижение оптовой стоимости сырого молока чревато проблемами у производителей и в конечном итоге сокращением производства. Об этом со ссылкой на топ-менеджеров компаний, присутствующих на рынке, пишут «Ведомости».

По словам одного из собеседников издания, в марте 2023 года по сравнению с декабрем и январем цены снизились на 5-6 рублей. Другой указал, что с начала года сырое молоко подешевело на 15 процентов, до 32-33 рублей за килограмм.

Представитель одного из производителей пожаловался, что торговать приходится на грани рентабельности. Вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Башмачникова предупредила, что ситуация может привести к банкротству отдельных хозяйств, поскольку для них падение доходов станет критическим.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) подтвердили, что получили обращения из многих регионов о ценовом давлении со стороны переработчиков. В настоящее время территориальные органы ведомства анализируют информацию.

В свою очередь переработчики объясняют падение цен перепроизводством. По оценке топ-менеджера одной агропромышленной группы, на начало 2023 года профицит на рынке составлял 1,7-2 миллиона тонн, переработать такой объем заводы не могут.

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Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев считает, что на рынке происходит коррекция. В первой половине 2022 года переработчики сильно повысили стоимость конечной продукции, а торговые сети согласились с этим. Но во второй половине года на фоне снижения доходов населения и, соответственно, спроса цены на молочные продукты стали падать. Переработчики переложили расходы на производителей молока. По оценке эксперта, оценить последствия тренда можно будет ближе к лету.

Ранее сервис «Продажи.рф» выяснил, что все больше производителей в России стали указывать на упаковках молочной продукции вес в килограммах, а не объем в миллилитрах. Специалисты объясняют такое решение попыткой замаскировать снижение объема товара.

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Платон Щукин
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