В аэропорту Домодедово задержали супругов с украшениями на миллионы рублей

В аэропорту Домодедово задержали супругов с украшениями Cartier на 4 миллиона рублей

Сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово задержали мужчину и женщину с контрабандой на миллионы рублей. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Таможенники обнаружили в багаже у россиян, которые прилетели из Стамбула, украшения люксового бренда Cartier, а именно — часы и 22 золотых аксессуара с бриллиантами. Общая стоимость ювелирных изделий составила четыре миллиона рублей. Несмотря на это, туристы предварительно не задекларировали товары и попытались пройти с ними через «зеленый» коридор.

Впоследствии работники службы выяснили, что носящие разные фамилии путешественники на самом деле состоят в браке. По прилете они разделились и сделали вид, что не знают друг друга. Девушка перевозила четыре браслета, четыре колье и 12 колец, а ее супруг — наручные часы, кольцо, браслет и пустые упаковки от украшений.

За контрабанду нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

В январе сотрудники аэропорта Домодедово задержали пассажирку, которая пыталась провезти в Россию ювелирные изделия люксового бренда Bulgari на миллионы рублей. Россиянка, имя которой не раскрывается, прибыла из Стамбула с 19 украшениями из золота 750 пробы с бриллиантовыми вставками.