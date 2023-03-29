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14:47, 29 марта 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении до 310 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении до 310 украинских военных на донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Tsitsagi Nikita / News.ru / Globallookpress.com

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 310 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, уничтожить такое число военнослужащих противника удалось активными действиями подразделений Южной группировки войск при комплексном огневом поражении.

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На одном направлении боевых действий российским военным удалось уничтожить два танка, четыре боевые машины пехоты, а также бронетранспортер. Украина за сутки, помимо этого, потеряла на донецком направлении девять боевых бронированных машин, четыре авто и две гаубицы «Мста-Б».

Днем ранее, 28 марта, Минобороны России отчитывалось об уничтожении до 240 военнослужащих на донецком направлении.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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