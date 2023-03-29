Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:45, 29 марта 2023Мир

Во Франции заявили об отсутствии планов выкупать истребители Mirage для Киева

War Zone: Франция не планирует выкупать истребители Mirage у ОАЭ для передачи Украине

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Франция не планирует выкупать у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) истребители Mirage 2000-9 для передачи их Вооруженным силам Украины. Об этом пишет портал War Zone, ссылаясь на слова одного из французских чиновников.

«На данном этапе обратный выкуп для отправки на Украину не предусмотрен», — сказал источник.

Издание напомнило об информации из окружения президента Эмиратов Мохаммеда бен Зайеда Аль Нахайяна, согласно которой ОАЭ готовы продать истребители Mirage на вторичном рынке.

Ранее военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что французские истребители Rafale и Mirage смогут создать угрозу для российских самолетов в зоне СВО при условии, что они будут переданы Вооруженным силам Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил о рисках санкций для экономики России
Прокурор запросил срок помогавшему российским хоккеистам избежать армии военкому
Создатель «Секретных материалов» намекнул на перезапуск проекта
На Украине раскрыли детали предстоящего контрнаступления
Россиянам раскрыли быстрый способ составить стильный образ
С крупнейшей криптобиржи вывели миллиарды долларов из-за ее проблем с законом
Стало известно о новой госпитализации Николая Дроздова
Россиянам раскрыли главные схемы обмана туристов в Турции
Минобороны Украины рассказало об испытаниях женского нижнего белья
Глава МАГАТЭ не признал радиационную опасность снарядов с обедненным ураном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.