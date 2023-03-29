Во Франции заявили об отсутствии планов выкупать истребители Mirage для Киева

War Zone: Франция не планирует выкупать истребители Mirage у ОАЭ для передачи Украине

Франция не планирует выкупать у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) истребители Mirage 2000-9 для передачи их Вооруженным силам Украины. Об этом пишет портал War Zone, ссылаясь на слова одного из французских чиновников.

«На данном этапе обратный выкуп для отправки на Украину не предусмотрен», — сказал источник.

Издание напомнило об информации из окружения президента Эмиратов Мохаммеда бен Зайеда Аль Нахайяна, согласно которой ОАЭ готовы продать истребители Mirage на вторичном рынке.

Ранее военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что французские истребители Rafale и Mirage смогут создать угрозу для российских самолетов в зоне СВО при условии, что они будут переданы Вооруженным силам Украины.