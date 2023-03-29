Назвавшую Макрона мусором француженку арестовали

Арестовали женщину, назвавшую президента Франции Макрона мусором

Во Франции арестовали женщину, назвавшую в соцсетях французского президента Эммануэля Макрона мусором. Об этом пишет газета Voix du Nord.

«Она обвиняется в оскорблении президента республики после публикации сообщения в социальных сетях. Ее дело будет рассмотрено в суде 20 июня», — сообщает издание.

Отмечается, что 24 марта трое полицейских взяли женщину под стражу за «неуважение к лицу, ответственному за государственную власть» после того, как в полицию поступила жалоба из префектуры на ее пост в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) с оскорблением в адрес Макрона. Теперь француженке грозит год тюрьмы.

Ранее житель британского города Хоршем сел в тюрьму из-за того, что более 7000 раз позвонил в полицию и скорую помощь графства Сассекс с сентября 2020 года и постоянно оскорблял отвечавших по телефону операторов.

До этого стало известно, что из Уголовного кодекса Казахстана будет исключена статья о наказании за оскорбление Елбасы (первый президент, лидер нации — прим. «Ленты.ру»). Титул Елбасы в республике официально носит Нурсултан Назарбаев. По вышеупомянутой статье можно было посадить обвиняемого в тюрьму на срок до пяти лет.

