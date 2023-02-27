Пенсионер семь тысяч раз позвонил в полицию с оскорблениями и сел в тюрьму

Sussex Express: британец потратил 400 часов на телефонные оскорбления полицейских и врачей

Житель британского города Хоршем сел в тюрьму из-за того, что более семи тысяч раз позвонил в полицию и скорую помощь графства Сассекс с сентября 2020 года и постоянно оскорблял отвечавших по телефону операторов. Об этом сообщает Sussex Express.

77-летний Роджер Джексон признал вину в ходе суда. С сентября 2020 года пенсионер потратил 400 часов на разговоры с операторами полиции и скорой помощи. Британец настойчиво звонил в экстренные службы и оскорблял операторов. Его неоднократно предупреждали о недопустимости телефонных оскорблений врачей и полицейских и в конце концов арестовали.

«Количество и частота звонков Джексона занимали линию и оказали негативное влияние на способность контакт-центра обеспечивать услуги населению, которое действительно нуждалось в помощи», — заявила представительница полиции Сара-Луиза Глиддон. Она отметила, что работа полицейских и операторов кол-центров экстренных служб заслуживает уважения и требует высокого профессионализма. С ними нельзя разговаривать так, как это делал Джексон.

Представитель службы скорой помощи Нэйтен Дэкснер заявил, что Джексон ежедневно подвергал сотрудников словесным оскорблениям, и негативное влияние его действий не стоит недооценивать. «Всего лишь один ложный звонок подвергает опасности жизни людей и отвлекает наше внимание и ресурсы от тех, кому действительно нужна помощь», — подчеркнул он.

Джексона приговорили к трем годам и трем месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в полиции японской префектуры Сайтама за девять дней получили более 2000 звонков с оскорблениями от мужчины, которого впоследствии арестовали. 67-летний мужчина звонил в полицию и говорил, что правоохранителей следует уволить, а также обзывал их «большими тупыми задницами» и «ворами налогов».