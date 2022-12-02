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19:36, 2 декабря 2022Из жизни

Мужчина больше двух тысяч раз за девять дней позвонил в полицию с оскорблениями

Sora News: мужчина наорал на полицейских более двух тысяч раз и был арестован

Фото: Yoshio Tsunoda / Globallookpress.com

В полиции японской префектуры Сайтама за девять дней получили более 2000 звонков с оскорблениями от мужчины и арестовали его. Об этом сообщает Sora News.

67-летний житель города Кавагути звонил в полицию и говорил, что правоохранителей следует уволить, а также обзывал их «большими тупыми задницами» и «ворами налогов». За девять дней он 2060 раз позвонил в полицию и наорал на стражей порядка. В среднем мужчина делал звонок каждые шесть минут и провел за разговором по телефону более 27 часов.

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В конце концов сотрудники правоохранительных органов арестовали обидчика и предъявили ему обвинения. «Я знал, что однажды они придут за мной», — прокомментировал японец свое задержание. В ходе следствия полиция выяснила, что, предположительно, мужчина был занят этим много лет, хотя стал чаще звонить в полицию в последние месяцы.

Злоумышленник не стремится к сотрудничеству с полицией, поэтому выяснить причины такого поведения не представляется возможным.

Пользователи соцсетей высказали свои предположения относительно действий японца. «Похоже, что у пожилого мужчины слишком много свободного времени и нет хобби», — посчитал один из пользователей соцсетей. «Ну теперь он сможет кричать на них целыми днями. Это же подарок для него!» — отметил автор другого комментария. «У него выдающиеся навыки для телефонного оператора», — подчеркнул третий пользователь. «Это такой вид хобби», — высказал гипотезу еще один комментатор.

Ранее сообщалось, что пожилой житель японского города Хекинан, префектура Айти, в одиночку устроил драку с десятью байкерами и был арестован полицейскими по обвинению в нападении на людей и опасном вождении. Он получил переломы лицевых костей, некоторые мотоциклисты также пострадали.

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Алиса Дмитриева
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