70-летний мужчина в одиночку устроил драку с десятью байкерами

Пожилой житель японского города Хекинан, префектура Айти, в одиночку устроил драку с десятью байкерами и был арестован полицейскими по обвинению в нападении на людей и опасном вождении. Об этом сообщает Sora News 24.

70-летний президент транспортной компании Кадзухару Окамото ехал на автомобиле недалеко от города Ханда позади колонны из десяти мотоциклистов. Мужчина разозлился из-за того, что мотоциклисты препятствовали проезду, и постепенно подъехал к ним сзади слишком близко. В результате мотоциклисты не могли остановиться, не создав аварийной ситуации.

Такое поведение автомобилиста расстроило байкеров, и те высказали Окамото свое недовольство. Между пожилым японцем и мотоциклистами завязалась драка. В итоге Окамото получил переломы лицевых костей, некоторые мотоциклисты также пострадали.

На следующий день четверо байкеров были арестованы. Все они заявили, что зачинщиком был водитель автомобиля. Затем был задержан и сам Окамото: как выяснилось, он ударил по голове 48-летнюю мотоциклистку. Хотя на ней был шлем, из-за удара она получила легкую травму.

Позже полицейские рассмотрели запись с видеорегистратора в машине Окамото и предъявили ему дополнительное обвинение в агрессивном вождении. Мужчина отрицает это обвинение.

История о том, как один пожилой мужчина вступил с перепалку с десятью байкерами одновременно, впечатлила пользователей соцсетей. «Дедушка думает, что он Безумный Макс», — написал один из них. «Звучит так, будто на него пыталась наехать банда байкеров, но, возможно, это были просто обычные люди, которые ехали по дороге», — отметил другой. «Женщине нужно подать в суд на производителя шлемов», — заявил третий.

Ранее сообщалось, что мотоциклист в Сингапуре едва не погиб и невозмутимо поехал дальше после того, как прямо перед ним минивэн вылетел на встречную полосу. Кадры ДТП попали на запись видеорегистратора, установленного в ехавшем впереди автомобиле.