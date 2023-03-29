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19:43, 29 марта 2023Силовые структуры

Полицейские изъяли 26 килограммов наркотиков у 19-летнего россиянина

В Ленобласти полицейские изъяли 26 килограммов метилэфедрона у 19-летнего наркодилера

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ленинградской области полицейские изъяли более 26 килограммов метилэфедрона у 19-летнего начинающего наркодилера. Об этом в среду, 29 марта, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские остановили молодого человека на улице Сосновой в деревне Рапполово. При нем было два свертка с «синтетикой» массой более шести килограммов. Стражи порядка выяснили, что россиянин организовал нелегальное производство в одном из гаражных кооперативов в Петербурге.

Там сотрудники МВД нашли еще более 20 килограммов наркотика. Его молодой человек собирался продать клиентам.

Ранее сообщалось, что подполковника мордовской полиции арестовали за взятку в биткоинах от наркодилера.

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Елизавета Новикова
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