Силовые структуры
Полицейские изъяли 26 килограммов наркотиков у 19-летнего россиянина
В Ленобласти полицейские изъяли 26 килограммов метилэфедрона у 19-летнего наркодилера
В Ленинградской области полицейские изъяли более 26 килограммов метилэфедрона у 19-летнего начинающего наркодилера. Об этом в среду, 29 марта, «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Полицейские остановили молодого человека на улице Сосновой в деревне Рапполово. При нем было два свертка с «синтетикой» массой более шести килограммов. Стражи порядка выяснили, что россиянин организовал нелегальное производство в одном из гаражных кооперативов в Петербурге.
Там сотрудники МВД нашли еще более 20 килограммов наркотика. Его молодой человек собирался продать клиентам.
Ранее сообщалось, что подполковника мордовской полиции арестовали за взятку в биткоинах от наркодилера.