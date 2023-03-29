Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:11, 29 марта 2023Мир

В Германии заинтересовались статусом поддерживающих Украину стран

Депутат ФРГ Настич задалась вопросом о международном статусе поддерживающих Украину стран

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Депутат бундестага от левой партии Жаклин Настич задалась вопросом, являются ли прямыми участниками военного конфликта на Украине третьи страны, на территории которых происходит обслуживание используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) самолетов. «Лента.ру» изучила соответствующее обращение парламентария к правительству ФРГ.

«По мнению Федерального правительства, станет ли государство, на территории которого происходит пополнение боеприпасов и/или техническое обслуживание возможных новых украинских боевых самолетов западной разработки, стороной военного конфликта, если такие самолеты летают непосредственно с территории этого государства для боевых действий?» — спросила Настич, попросив правительство объяснить свой ответ с точки зрения международного права.

Отвечая на этот запрос, уполномоченная правительства Германии по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Сюзанна Бауманн заявила, что правительство «не комментирует гипотетические вопросы», однако подчеркнула, что с позиции права ни ФРГ, ни ее союзники не являются сторонами конфликта.

«Меры, принимаемые для поддержки Украины в реализации ее индивидуального права на самооборону, не влияют на международно-правовой статус государств, предоставляющих эти меры поддержки», — говорится в ответе представителя правительства.

Материалы по теме:
Померились шарами. Как шпионские аэростаты поссорили Китай с США и заставили людей вспомнить о нашествии НЛО
Померились шарами.Как шпионские аэростаты поссорили Китай с США и заставили людей вспомнить о нашествии НЛО
18 марта 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
«Красные линии уже пройдены» Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
«Красные линии уже пройдены»Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
24 марта 2023

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Ленте.ру» о причинах, в связи с которыми возникают сложности при поставке боевых самолетов Украине. По его словам, многие западные страны обладают достаточным количеством истребителей для поставки Украине, однако в стране существует проблема с отсутствием необходимой для самолетов инфраструктуры, что делает сам факт их передачи бессмысленным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кирилл Садовский
Обсудить
Последние новости
Газонасосную станцию в Белгороде атаковал беспилотник ВСУ
Москвичи толпой вышли на проезжую часть возле МКАД и попали на видео
Под Москвой 14-летнюю дочь и трех ее знакомых обвинили в убийстве матери
Власти Украины назвали «рукой Бога» выселение монахов из лавры
Валерия Меладзе попросили проверить на финансирование ВСУ
На Украине предупредили о желании Польши забрать западные территории
Рябков назвал инициативу США о трибунале по Украине «цацкой»
Стилист назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну
Суд наказал россиянина за оскорбление Путина
Поставлена под сомнение традиционная модель старения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.