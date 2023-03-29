В Германии заинтересовались статусом поддерживающих Украину стран

Депутат ФРГ Настич задалась вопросом о международном статусе поддерживающих Украину стран

Депутат бундестага от левой партии Жаклин Настич задалась вопросом, являются ли прямыми участниками военного конфликта на Украине третьи страны, на территории которых происходит обслуживание используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) самолетов. «Лента.ру» изучила соответствующее обращение парламентария к правительству ФРГ.

«По мнению Федерального правительства, станет ли государство, на территории которого происходит пополнение боеприпасов и/или техническое обслуживание возможных новых украинских боевых самолетов западной разработки, стороной военного конфликта, если такие самолеты летают непосредственно с территории этого государства для боевых действий?» — спросила Настич, попросив правительство объяснить свой ответ с точки зрения международного права.

Отвечая на этот запрос, уполномоченная правительства Германии по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Сюзанна Бауманн заявила, что правительство «не комментирует гипотетические вопросы», однако подчеркнула, что с позиции права ни ФРГ, ни ее союзники не являются сторонами конфликта.

«Меры, принимаемые для поддержки Украины в реализации ее индивидуального права на самооборону, не влияют на международно-правовой статус государств, предоставляющих эти меры поддержки», — говорится в ответе представителя правительства.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Ленте.ру» о причинах, в связи с которыми возникают сложности при поставке боевых самолетов Украине. По его словам, многие западные страны обладают достаточным количеством истребителей для поставки Украине, однако в стране существует проблема с отсутствием необходимой для самолетов инфраструктуры, что делает сам факт их передачи бессмысленным.