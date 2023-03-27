Сложность появления у Украины истребителей из стран ЕС объяснили

Военный эксперт Литовкин заявил об отсутствии инфраструктуры для поставки истребителей ВСУ

Многие западные страны обладают достаточным количеством истребителей для поставки Украине, однако в стране существует проблема с отсутствием необходимой для самолетов инфраструктуры, что делает сам факт их передачи бессмысленным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«С авиацией надо понимать, что самолет не может все время просто висеть в воздухе, ему надо приземляться, надо взлетать. Соответственно, необходимы аэродромы, большинство из которых на Украине выведены из строя, — сказал Литовкин. — Кроме аэродрома нужны командирская вышка, радиолокаторы, которые будут сопровождать полеты, технико-эксплуатационные части — это такие маленькие заводики на аэродромах, ангары. И еще много другой инфраструктуры, необходимой, чтобы самолет вылетал и возвращался».

Создать всю необходимую инфраструктуру взамен разрушенной, по словам военного эксперта, невозможно ни за неделю, ни за месяц. Соответственно, раз истребители необходимы, им придется взлетать из Польши, Словакии, Румынии. Небо, между тем, находится под контролем России, соответственно, любой вылетевший из этих стран самолет будет сбит.

Самолет трудно спрятать. Он поднимается в воздух, мы его видим. Тем более самолеты у Украины старые, новых нет. Летчиков тоже не хватает Виктор Литовкин военный эксперт

Литовкин также добавил, что у многих западных стран достаточно истребителей для поставки Украине, но, ввиду отсутствия инфраструктуры, смысла в передаче нет.

«У Германии есть самолеты. Но не советские, а более современные, летчиков нужно учить на них летать как минимум полгода. Плюс эти самолеты должны где-то взлетать и садиться. А лететь из Германии на Украину, чтобы потом этот самолет там сбили совсем несимпатично», — заключил Литовкин.

Ранее стало известно, что Польша отказалась отдавать Украине все имеющиеся в распоряжении советские истребители МиГ-29. Об этом заявил глава МИД республики Павел Яблоньский. Он также заявил о необходимости укрепления безопасности Польши.