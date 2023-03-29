Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:59, 29 марта 2023Путешествия

Раскрыт новый способ сэкономить на перелетах в Азию

АТОР: перелеты в Индонезию станут дешевле из-за расширения перевозки Qatar Airways

Фото: Fasttailwind / Globallookpress.com

Авиакомпания Qatar Airways увеличит частоту рейсов из России, что позволит туристам сэкономить на перелетах в популярные азиатские страны со стыковкой в Катаре. Новый способ сэкономить на перелетах раскрыла Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что с 1 июня перевозчик будет летать из Москвы в Доху до 12 раз в неделю. Расширение перевозки приведет к сокращению времени пересадок в Катаре, а также повлияет на стоимость авиабилетов.

Представитель Qatar Airways отметила, что чаще всего россияне летают со стыковкой в Дохе в Таиланд, Индонезию и на Мальдивы. «С добавлением новых рейсов летать туда из Москвы станет проще и дешевле», — пояснила она.

Материалы по теме:
«Русские тратили на вино 30 тысяч рублей» Сколько стоит отдых на Мальдивах и на что идут острова, чтобы завлечь туристов
«Русские тратили на вино 30 тысяч рублей»Сколько стоит отдых на Мальдивах и на что идут острова, чтобы завлечь туристов
10 февраля 2023
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022

В АТОР посчитали, что с появлением новых рейсов перелет из Москвы на Пхукет в обе стороны станет почти на 35 тысяч рублей дешевле. «За перелет в апреле из Москвы на Пхукет со стыковкой в Катаре Qatar Airways просит 108,3 тысячи рублей на человека в обе стороны. В июне тарифы снижаются до 73,5 тысячи рублей на человека в обе стороны», — отмечается в источнике.

При этом по маршруту Москва — ДохаБали можно будет сэкономить около 24 тысяч рублей, заплатив за билет 86,3 тысячи, а перелет на Мальдивы в июне обойдется в 74,7 тысячи рублей, что на 25 тысяч дешевле, чем в апреле.

Ранее в марте турагенты подсказали российским путешественникам эффективный способ сэкономить на летнем отпуске — купить путевки со скидками до 50 процентов россиянам предлагается по акции раннего бронирования. По данным экспертов, выгоднее всего туры можно приобрести за шесть-семь месяцев до предполагаемого отпуска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
Газонасосную станцию в Белгороде атаковал беспилотник ВСУ
Бузова заявила о буллинге в свой адрес
В Белоруссии вызовут на сборы девять тысяч военнообязанных
В Москве спортсмен утонул в бассейне фитнес-клуба
В Ленобласти мать морила голодом двухлетнюю дочь
Уголовное дело бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана поступило в суд Екатеринбурга
Раскрыт новый способ сэкономить на перелетах в Азию
Российского полицейского задержали за взятку от подозреваемого
Назван необходимый для накопления на «квадрат» жилья в Москве срок
Российский подросток избил друга в школе из-за вейпа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.