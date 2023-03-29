Подросток зарезал россиянина и вместе с отцом спрятал его тело в реке

Под Нижним Новгородом подросток зарезал мужчину и вместе с отцом спрятал его тело в реке

В Нижегородской области 17-летнему подростку предъявили обвинение в убийстве 40-летнего ранее судимого жителя Мордовии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Юноша сказал, что решился на преступление из-за того, что потерпевший угрожал расправой ему и его семье.

По данным следствия, ночью 24 марта в поселке Тургенево в Мордовии подросток зарезал россиянина, который ранее был судим за тройное убийство. Чтобы скрыть содеянное, молодой человек вместе со своим отцом на машине вывез тело в Нижегородскую область и возле деревни Обуховка спрятал его в реке Вачка. Там позже оно и было обнаружено.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом подросток случайно выстрелил в 12-летнего друга из пневматической винтовки.