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20:16, 29 марта 2023Силовые структуры

Подросток зарезал россиянина и вместе с отцом спрятал его тело в реке

Под Нижним Новгородом подросток зарезал мужчину и вместе с отцом спрятал его тело в реке

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Нижегородской области 17-летнему подростку предъявили обвинение в убийстве 40-летнего ранее судимого жителя Мордовии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Юноша сказал, что решился на преступление из-за того, что потерпевший угрожал расправой ему и его семье.

По данным следствия, ночью 24 марта в поселке Тургенево в Мордовии подросток зарезал россиянина, который ранее был судим за тройное убийство. Чтобы скрыть содеянное, молодой человек вместе со своим отцом на машине вывез тело в Нижегородскую область и возле деревни Обуховка спрятал его в реке Вачка. Там позже оно и было обнаружено.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом подросток случайно выстрелил в 12-летнего друга из пневматической винтовки.

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Елизавета Новикова
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