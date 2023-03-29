В России рекордно снизилась безработица

Росстат сообщил о падении уровня безработицы до исторического минимума в 3,5 процента

В феврале текущего года уровень безработицы в России снизился до исторического минимума и составил 3,5 процента. О рекорде сообщается в докладе Росстата.

Показатель учитывает безработное население в возрасте от 15 лет. Также в нем не исключен сезонный фактор.

Уточняется, что январе без работы в России в общей сложности находились 2,734 миллиона граждан, однако уже в следующем месяце этот показатель упал до 2,635 миллиона. При этом официально статус безработного к концу февраля имели 0,6 миллиона человек.

В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова также отчиталась о рекордном минимуме безработицы. На тот момент, по ее словам, показатель составлял 3,6 процента.