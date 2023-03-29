В Казахстане решили повысить налоги на продажу сырья

Президент Казахстана Токаев предложил повысить налоги для экспортеров сырья

Экспортирующие сырье из Казахстана компании должны платить больше налогов, что соответствует международной практике. Об этом в ходе своего выступления перед новым составом парламента заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает Informburo.kz.

Он предложил дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС). Эти платежи формируют большую часть доходов бюджета, и их повышение поспособствует лучшему распределению национального богатства, точечной поддержке приоритетных отраслей экономики и высокому уровню экономической активности.

По мнению главы государства, в первую очередь налоговая политика и налоговый кодекс страны должны быть понятными и стабильными для бизнеса. В том числе для этого следует оцифровать процесс взаимодействия налоговых органов с предпринимателями, что упростит им жизнь и повысит сборы в бюджет.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Казахстан вводит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) в торговле со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. Система позволит лучше контролировать процесс поставок товаров через государственную границу.

Участники рынка пока затрудняются оценить эффект от вводимых мер, однако источник специализированного портала Eurasianet, знакомый с обстоятельствами проекта, указал, что система направлена в том числе на борьбу с обходом антироссийских санкций.