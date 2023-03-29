Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:31, 29 марта 2023Экономика

В Казахстане решили повысить налоги на продажу сырья

Президент Казахстана Токаев предложил повысить налоги для экспортеров сырья

Фото: Timelab / Unsplash

Экспортирующие сырье из Казахстана компании должны платить больше налогов, что соответствует международной практике. Об этом в ходе своего выступления перед новым составом парламента заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает Informburo.kz.

Он предложил дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС). Эти платежи формируют большую часть доходов бюджета, и их повышение поспособствует лучшему распределению национального богатства, точечной поддержке приоритетных отраслей экономики и высокому уровню экономической активности.

По мнению главы государства, в первую очередь налоговая политика и налоговый кодекс страны должны быть понятными и стабильными для бизнеса. В том числе для этого следует оцифровать процесс взаимодействия налоговых органов с предпринимателями, что упростит им жизнь и повысит сборы в бюджет.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Казахстан вводит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) в торговле со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. Система позволит лучше контролировать процесс поставок товаров через государственную границу.

Участники рынка пока затрудняются оценить эффект от вводимых мер, однако источник специализированного портала Eurasianet, знакомый с обстоятельствами проекта, указал, что система направлена в том числе на борьбу с обходом антироссийских санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Газонасосную станцию в Белгороде атаковал беспилотник ВСУ
Тренер посоветовал пять упражнений для ежедневных занятий в целях потери веса
Москвичи толпой вышли на проезжую часть возле МКАД и попали на видео
Под Москвой 14-летнюю дочь и трех ее знакомых обвинили в убийстве матери
Власти Украины назвали «рукой Бога» выселение монахов из лавры
Валерия Меладзе попросили проверить на финансирование ВСУ
На Украине предупредили о желании Польши забрать западные территории
Рябков назвал инициативу США о трибунале по Украине «цацкой»
Стилист назвала россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну
Суд наказал россиянина за оскорбление Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.