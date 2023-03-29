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11:28, 29 марта 2023Из жизни

Золотоискатель нашел огромный самородок стоимостью 12 миллионов рублей

9 News: австралийский золотоискатель нашел уникальный самородок стоимостью 12 млн рублей

Кадр: 9NEWS

В австралийском штате Виктория золотоискатель нашел в горах огромный самородок стоимостью 240 тысяч австралийских долларов (12,2 миллиона рублей). Об этом сообщает 9 News.

Во время поисков мужчина вооружился металлодетектором стоимостью около 1,2 тысячи австралийских долларов (61,4 тысячи рублей). Подозревая, что найденный камень может быть ценным, он обратился к торговцу золотом Даррену Кампу из компании Lucky Strike Gold для оценки.

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По словам Кампа, искатель сокровищ показал ему самородок и спросил: «Как думаешь, он стоит 10 тысяч австралийских долларов (более 510 тысяч рублей)?» Эксперт подтвердил, что это уникальная находка. «Как только я взял его в руки, то сразу сказал: "Бери выше, минимум 100 тысяч (5,1 миллиона рублей)"», — вспомнил он.

Тогда мужчина признался, что принес на оценку только половину самородка, а другая половина осталась у него дома. Целиком найденный камень весит 4,6 килограмма и содержит 2,6 килограмма золота. В свете недавнего роста стоимости золота такая находка может принести золотоискателю крупную денежную сумму.

Камп подчеркнул, что главное — удача и настойчивость: подобные находки могут сделать те, кто готов к поискам.

Ранее сообщалось, что недалеко от золотодобывающего города Тарнагулла, Австралия, охотники за сокровищами нашли два гигантских золотых самородка. Общий вес самородков составил 3,5 килограмма.

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Алиса Дмитриева
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