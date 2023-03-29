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23:20, 29 марта 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы предупредил Киев об опасной ситуации вокруг УПЦ

Бывший советник Кучмы Соскин заявил об опасной для Киева ситуации вокруг УПЦ

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Гонения команды президента Украины Владимира Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) могут привести к гражданской войне. Об этом предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

В частности, он отметил попытки политиков изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. По его словам, это самое опасное внутреннее событие, которое может привести к очень нехорошим последствиям для Киева. Соскин выразил мнение, что власти Украины не понимают, что такое межрелигиозная война. «Они не знают, что такое Варфоломеевская ночь», — заявил он.

По словам экс-советника Кучмы, правительство Украины спасет положение только в том случае, если откажется от насильственного изгнания монахов и постарается пойти на компромисс.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявлял, что УПЦ не намерена идти на компромисс с украинскими властями и не покинет территорию Киево-Печерской лавры, из которой монахов намерены выселить в четверг, 30 марта.

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Марина Совина
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