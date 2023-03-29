С крупнейшей криптобиржи вывели миллиарды долларов из-за ее проблем с законом

С крупнейшей в мире биржи Binance вывели криптоактивы на $2,1 млрд из-за проблем с законом

Клиенты начали выводить миллиарды долларов с крупнейшей в мире криптобиржи Binance из-за ее проблем с работой в США. Об этом со ссылкой на аналитика поставщика криптовалютных данных Nansen Эндрю Турмана сообщает The Wall Street Journal. Чистый отток средств в блокчейне Ethereum достиг 2,1 миллиарда долларов.

Темпы изъятия средств увеличились после недавних новостей о судебном иске к Binance со стороны американского регулятора. 27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Binance в торговле незарегистрированными деривативами, которая противоречит законам США. Кроме того, Налоговое управление страны, а также федеральные прокуроры проверяют биржу на предмет соблюдения обязательств по борьбе с отмыванием денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также выясняет, торговали ли на бирже активами, которые по ее стандартам считаются незарегистрированными ценными бумагами.

Binance при этом заявляет, что прикладывает все усилия для законной работы в США. Для этого она создала филиал Binance.USA, в рамках которого американцы смогут приобретать ограниченный набор криптоактивов, среди которых нет деривативов. Тем не менее многие инвесторы сокращают свой портфель на бирже, опасаясь, что та повторит судьбу FTX, которая обанкротилась осенью 2022 года.

Неделей ранее Binance объявила, что снова будет взимать комиссию за спотовую торговлю биткоинами, хотя прошлым летом отказалась от этого сбора. Также недавно сервис столкнулся со «странной ошибкой» в программном обеспечении, которая вынудила его на несколько часов приостановить спотовую торговлю, ввод и вывод средств.

Ранее у Binance случались и более значительные оттоки капитала. После того как регулятор США запретил новую эмиссию стейблкоина BUSD, с биржи выводили по миллиарду долларов каждые 24 часа.