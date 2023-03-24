Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила работу из-за «странного сбоя»

Криптобиржа Binance приостановила торговлю и вывод средств из-за технического сбоя

Крупнейшая мировая криптобиржа Binance временно остановила спотовую торговлю, ввод и вывод средств из-за технических неполадок, сообщил ее глава Чанпэн Чжао.

По словам руководителя компании, в механизме трейлинг-стоп-ордера произошел «странный сбой», на исправление которого потребуется от 30 минут до двух часов. Он заверил клиентов, что приостановка работы — стандартная процедура, и все средства на счетах находятся в безопасности.

Binance — крупнейшая в мире блокчейн-экосистема. Она осуществляет крупнейший объем сделок с цифровыми активами.

В феврале Binance приостановила ввод и вывод долларов. Она не объяснила причину такого решения, но отметила, что лишь 0,01 процента пользователей ежемесячно совершают переводы в американской валюте. В Binance пообещали возобновить обслуживание в долларах как можно скорее, но конкретных сроков не назвали.

С 9 марта Binance закрыла для всех физлиц, проживающих в России, покупку долларов и евро через P2P-сервис. Также она прекратила покупку и продажу рублей для граждан Евросоюза (ЕС) по P2P. Представители биржи объяснили запрет введением нового, десятого пакета санкций ЕС.