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18:38, 8 февраля 2023Экономика

Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила ввод и вывод долларов

Решение криптобиржи Binance о приостановке ввода и вывода долларов вступило в силу

Фото: Aloisio Mauricio / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance приостановила ввод и вывод долларов. Эту меру представители платформы анонсировали 6 февраля в разговоре с CNBC.

Компания не объяснила причину принятия данного решения, но отметила, что лишь 0,01 процента активных пользователей ежемесячно используют банковские переводы в долларах. В Binance пообещали возобновить обслуживание в американской валюте как можно скорее, но конкретных сроков не назвали.

При этом после вступления решения в силу клиенты по-прежнему могут воспользоваться другими фиатными валютами для покупки токенов на бирже. Для тех клиентов, кого затронет это решение, у Binancе будет новый банковский партнер, о котором объявят в ближайшие пару недель, сказал представитель компании.

Клиентов из США решение руководства биржи не коснется, так как в этой стране работает отдельное подразделение компании. «Binance US имеет своих собственных банковских партнеров и не сталкивается с проблемами», — заявили представители биржи.

Объявление Binance спровоцировало резкий рост оттока денежных средств с криптовалютных кошельков биржи. По данным Arkham Intelligence, 6 февраля пользователи вывели со своих счетов более 172 миллионов долларов. Однако по сравнению с объемом криптоактивов компании в 42,2 миллиарда долларов потери являются незначительными.

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Данил Дмитриев
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