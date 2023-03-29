Раскрыто состояние попавшего в больницу Папы Римского

Папа Римский Франциск пробудет в клинике несколько дней из-за респираторной инфекции

Госпитализированный в клинику Папа Римский Франциск будет находиться под присмотром врачей еще несколько дней из-за обнаруженной у него респираторной инфекции. О состоянии здоровья понтифика рассказал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает РИА Новости.

«Выявлена респираторная инфекция, для которой потребуется несколько дней соответствующей стационарной медицинской терапии», — сообщил он. Также, по словам Бруни, в результате обследования была исключена вероятность заражения коронавирусной инфекцией.

Он добавил, что глава католической церкви тронут поддержкой и выражает благодарность «за близость и за молитву».

О том, что Папа Франциск попал в клинику, стало известно ранее 29 марта. Сообщалось, что госпитализация потребовалась из-за проблем с сердцем и дыхательной недостаточности.